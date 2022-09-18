Vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti - Son Dakika
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Vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti

18.09.2022 09:32
Vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti

Karabük'ün Eflani ilçesinde, gelin arabasının önünü vinçle kesen operatör bahşişi alınca yolu açtı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, gelin arabasının önünü vinçle kesen operatör bahşişi alınca yolu açtı.

İlçede hazır beton işi yapan vinç operatörü Nurullah Soydan, dünyaevine girmeye hazırlanan Hakan Özen ve Nurşen Demirtaş'ın düğün konvoyunun önünü Eflani yakınlarında kullandığı vinçle kesti.

Gelin arabasından inen damat, vincin ucundaki "Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" notunun altındaki mandallara bir miktar para taktı.

Bahşişi alan vinç operatörünün yolu açmasıyla konvoy düğün salonuna doğru hareket etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

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Kaynak: AA

Hakan Özen, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti - Son Dakika
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