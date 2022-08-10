Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu - Son Dakika
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Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu

10.08.2022 23:20
Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 85 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 85 yaşındaki kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Çavuşlar köyünde yaşayan ve sabah saatlerinde evinden çıkan Azime Kılıç (84), akşam eve dönmeyince yakınları tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.

Köye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, ekipleri tarafından kırsal bölgede bitkin halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan yaşlı kadın, ailesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te kayıp ihbarında bulunulan yaşlı kadını ekipler buldu - Son Dakika
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