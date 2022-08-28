Şenlik ağası ise 78 bin lira bağışta bulunan Muhammed Eren oldu.

Kaynak: AA

Ramazan Çelik, Ayşe Dinçer, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eflani'de 'Ova Yaz Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

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