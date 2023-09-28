Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı

Karabük\'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı
Son Güncelleme: 28.09.2023 13:03

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çemci köyünde psikolojik sorunları olan Kadir Kütük, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı. Yaralılardan babanın durumunun kritik olduğu bildirildi.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çemci köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve tedavi gören Kadir Kütük (35) isimli şahıs, sabah saatlerinde babası İlhan (68) ve annesi Zekiye Kütük (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerinden mutfaktan aldığı bıçak ile önce babasını ardından ise annesini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine durum Jandarma ve sağlık ekipleri bildirildi.

BABANIN DURUMU KRİTİK

Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, baba İlhan Kütük'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan anne ve babasını bıçakla yaralayan İlhan Kütük Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın psikolojik sorunları olduğu ve psikiyatri servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, Suç, Psikoloji, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika
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