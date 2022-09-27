Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

27.09.2022 14:47
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden A.D. (53) idaresindeki 78 AAT 180 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.B. (58) yönetimindeki 14 AAP 920 plakalı otomobil, Mermer kavşağında çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki E.D. (28), A.D. (6 aylık), A.A.D. (3), A.D. (62) ve Cemile Balaban (59), sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Cemile Balaban, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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