Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

13.09.2022 21:22
Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen K.Ö. yönetimindeki 78 SS 061 plakalı otomobil, Çay köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki E.Ö, B.B.Ö, E.Ö. ve F.B.Ö yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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