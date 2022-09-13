Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen K.Ö. yönetimindeki 78 SS 061 plakalı otomobil, Çay köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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