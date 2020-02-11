Karabük'ün Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
6 saat önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:26 Kaynak: AA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımalı eğitime dahil öğrenciler için okullar Eskipazar'da tatil edildi.
Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.
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