Kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

26.08.2022 13:21
Kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar köyünde kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar köyünde kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Büyükyayalar köyü Çötler Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda A.A. (53) F.I.(47) ve R.P.(59) isimli 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonda beton delici, kürek, lamba ve küçük üfleme körüğü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Antalya'da 31 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, baba evinde yakalandı Antalya'da 31 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, baba evinde yakalandı Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Eskipazar, Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement