Karabük'ün il oluşunun 26. yılı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Karabük'ün il oluşunun 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli bir mahallesiyken 3 Nisan 1937'de Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılmasıyla Karabük'ün hızla gelişerek 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Karabük'ümüz, bugün dünyanın her yerinden gelen 50 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Karabük Üniversitesi, organize sanayi bölgeleri, Keltepe Kayak Merkezi, bisiklet ve yürüyüş rotaları ama en önemlisi emeğin değerini bilen, yüreğinin sıcaklığı dışa vuran misafirperverliğiyle bir yanımızın hep burada kalacağı yaşadığımız, kazandığımız, sevdiğimiz, bağlandığımız bir şehir. Bu duygu ve düşüncelerle Karabük'ümüzün il oluşunun 26. kuruluş yıl dönümünü kutlar; ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Karabüklü hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de Karabük'ün il oluşunun 26. yılını yayımladıkları mesajlarla kutladı.