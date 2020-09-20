Eflani'de 150 sokak hayvanına barınakta bakım - Son Dakika

Eflani'de 150 sokak hayvanına barınakta bakım

Karabük'ün, merkezinde 2 bin 110 kişinin yaşadığı Eflani ilçesinde yapılan hayvan barınağı ile 150 sokak hayvanına bakılıyor.

Karabük'ün, merkezinde 2 bin 110 kişinin yaşadığı Eflani ilçesinde yapılan hayvan barınağı ile 150 sokak hayvanına bakılıyor.

Eflani Belediyesinin yardıma muhtaç, yaşlı, yaralı ve saldırgan sokak hayvanları için yaptığı hayvan barınağında misafir edilen kedi ve köpekler besleniyor.

Bakımı yapılan sokak hayvanlarının veteriner hekim tarafından da tedavileri gerçekleştiriliyor.

"Onlar da hallerinden memnun"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 110 nüfuslu ilçelerinde, yaklaşık 1 yıl önce hayvan barınağını tamamladıklarını söyledi.

Barınakta 1 yıldır 150 civarında sokak hayvanı olduğunu aktaran Ertuğrul, personelin günde iki kez hayvanları doyurduğunu belirtti.

Ertuğrul, "Veteriner hekim de tedavileriyle ilgileniyor. Bir yılı aşkın süredir hayvan dostlarımıza bakıyoruz. Onlar da hallerinden memnun. Bizler de memnunuz. Allah'ın emaneti olan hayvanlara sahip çıkma adına bir misyon üstlendik." dedi.

Hayvanların bakım işini severek yaptıklarını vurgulayan Ertuğrul, bu çalışmalarının bölgedeki diğer belediyelere de örnek olmasını temenni etti.

Mevcut sokak hayvanlarının bakımının barınakta yapıldığını belirten Ertuğrul, "Biz barınakta sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyoruz ve tedavilerini yapıyoruz ancak her gün onlarca hayvan dışarıdan getirilip ilçemize bırakılıyor. Bu hayvanlara da bakmak durumunda kalıyoruz. Bu da bizim kapasitemizi zorluyor. Diğer ilçeler de üzerine düşeni yaparsa ve bizi örnek alıp kendi bölgelerindeki hayvanlara sahip çıkarlarsa bu işin kökten hallolacağını düşünüyorum."

Eflani'de 150 sokak hayvanına barınakta bakım

Sokak Hayvanları, Veteriner, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eflani'de 150 sokak hayvanına barınakta bakım - Son Dakika

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