Karabük'ün mega projesi 300 günde tamamlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'ün mega projesi 300 günde tamamlanacak - Son Dakika

Karabük'ün mega projesi 300 günde tamamlanacak

7 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin en önemli projelerinden biri olan Kanyonpark projesinin ihalesi yapıldı.

Karabük'ün mega projesi 300 günde tamamlanacak, System.String[]

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin en önemli projelerinden biri olan Kanyonpark projesinin ihalesi yapıldı. Yaklaşık 20 milyona mal olacak proje, 300 günde tamamlanarak Karabük halkının hizmetine sunulacak.


Kanyonpark Projesi ihalesine 16 firma davet edilirken, bunlardan 8'i teklif verdi. 26 milyon 40 bin 434 lira 65 kuruş yaklaşık maliyet ile yapılan ihale 19 milyon 781 bin 853 liraya sonuçlanırken, yasal itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Karabük Belediyesi ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı.


Projede, 2 adet düğün salonu, 2 adet kafe-restoran, macera parkı, 25 adet bungalov ve spor alanları olmak üzere birçok sosyal donatı yer alıyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; " Hepinizin bildiği gibi Kanyonpark projemize köprümüz ile başlamış ve kısa sürede tamamlayarak Karabük ile Safranbolu'yu birleştirmiş, ardından da 2018 yılında proje içerisindeki diğer tesislerin ihalesini gerçekleştirmiştik. Ancak Cumhurbaşkanlığının firmalara tasfiye hakkı tanıyan kararnamesinin ardından yüklenici firmalar işi bıraktılar. Bizde yeni bir ihale yaparak çalışmaların startını yeniden verdik. Önümüzdeki hafta başı yeni firmaya yer teslimini yapacak ve 300 gün gibi bir süre içerisinde tamamlayarak bu alanı yalnızca Karabük'ün değil, tüm bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.


Yaz sezonu çalışmalarının bununla kalmayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Vergili, " Çok kısa bir süre içerisinde Yağmur Suyu Drenaj Hattı projemizin ihalesini yapıyoruz, bu projemizle Karabük'ün çok önemli bir sorununu daha çözmüş olacağız. Ayrıca Devlet Demiryolları tarafından yapılan körünün yaya kaldırımını da genişletiyoruz, onun ihalesi de 5 Mart'ta yapılacak. Bununla birlikte Kesintisiz Ulaşım Projemiz kapsamında, Bulak ve Balıklarkayası kavşaklarında yapacağımız çalışmalarla ilgili de kısa sürede proje ihalesini gerçekleştireceğiz" şeklinde bilgiler verdi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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