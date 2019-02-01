Son Dakika Haberleri: Karabük'ün Nüfusu 248 Bin 14 Oldu

Karabük'ün Nüfusu 248 Bin 14 Oldu

1 saat önce

TÜİK'in, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2018 sonuçlarına göre Karabük'ün nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 471 kişi artarak 248 bin 14 oldu.

Karabük'ün Nüfusu 248 Bin 14 Oldu, System.String[]
TÜİK'in, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2018 sonuçlarına göre Karabük'ün nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 471 kişi artarak 248 bin 14 oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Karabük'te ise 248 bin 14 olan nüfusun 124 bin 596'sı erkek nüfusu, 123 bin 418'ini ise kadın nüfusu oluşturdu.

2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Karabük merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla 3 bin 748 kişi azalış ile 131 bin 989 kişi olurken, Safranbolu ilçesinde bin 692 kişi artışla 67 bin 42 kişi oldu. Eflani ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda bin 3 kişi artarak 9 bin 88 kişi, Eskipazar ilçesinde bin 41 kişi artarak 13 bin 185, Ovacık ilçesinde ise 2 bin 5 kişi artarak 5 bin 85 ve Yenice ilçesinde ise bin 568 kişi artarak nüfusu 21 bin 625 kişi olarak gerçekleşti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Aralık, Karabük, Güncel
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