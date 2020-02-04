Karabük'ün nüfusu 248 bin 458 kişiye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'ün nüfusu 248 bin 458 kişiye ulaştı - Son Dakika

Karabük'ün nüfusu 248 bin 458 kişiye ulaştı

7 saat önce

Karabük'ün nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 444 kişi artarak 248 bin 458 oldu.

Karabük'ün nüfusu 248 bin 458 kişiye ulaştı, System.String[]

Karabük'ün nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 444 kişi artarak 248 bin 458 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları"nı açıkladı.


Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 248 bin 014 kişi olan Karabük nüfusu, 444 kişi artarak geçen yıl 248 bin 458 kişiye ulaştı.


İl genelindeki erkek nüfusu 124 bin 291, kadın nüfusu ise 124 bin 167 olarak kaydedildi.

İlçelere göre dağılım ise şöyle oluştu:

Merkez ilçe nüfusu 133 bin 615, Safranbolu ilçesi 68 bin 440, Yenice ilçesi 20 bin 310, Eskipazar ilçesi 12 bin 996, Eflani ilçesi 8 bin 823 ve Ovacık ilçesi ise 4 bin 274 kişi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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