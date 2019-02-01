Karabük'ün Nüfusu Arttı

Karabük'ün nüfusu, 2018'de önceki yıla göre 3 bin 561 kişi artarak 248 bin 14'e yükseldi.

Karabük'ün nüfusu, 2018'de önceki yıla göre 3 bin 561 kişi artarak 248 bin 14'e yükseldi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.





Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı.





2017 yılında 244 bin 453 kişi olan Karabük'ün nüfusu ise 3 bin 561 kişi arttı. Cinsiyete göre verilerde erkek ile kadın nüfusu arasındaki fark bin 178 kişi oldu. Toplamda erkek nüfus 124 bin 596, kadın nüfus 123 bin 418 olarak kaydedildi.



Karabük'ün yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 8,7 iken, 2018'de binde 14,5 oldu.



Karabük ilçelerinde geçen yıl en yüksek nüfus artışı Ovacık'ta gerçekleşti. Tek nüfus azalması ise Merkez ilçede yaşandı.

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