Karabük'ün Ovacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Karabük'ün Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yakup Narter kazandı.
Karabük
'ün Ovacık
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Yakup Narter
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yakup Narter 202, CHP
adayı Hidayet Kasımoğlu
118, MHP
adayı Bahri Eroğlu
60 oy aldı.
Narter'in öz geçmişi -
1969 yılında Karabük'te doğan Narter, ilk, orta ve lise eğitimini bu ilde tamamladı. Kentte mali müşavirlik yapan Narter, AK Parti'den Ovacık Belediye Meclis Üyeliği ve ilçe başkanlığı yapmıştır. Narter, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA
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