Son Dakika Haberleri: Karabük'ün Ovacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Karabük'ün Ovacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Karabük'ün Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yakup Narter kazandı.

Karabük'ün Ovacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Karabük'ün Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yakup Narter kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yakup Narter 202, CHP adayı Hidayet Kasımoğlu 118, MHP adayı Bahri Eroğlu 60 oy aldı.

Narter'in öz geçmişi -

1969 yılında Karabük'te doğan Narter, ilk, orta ve lise eğitimini bu ilde tamamladı. Kentte mali müşavirlik yapan Narter, AK Parti'den Ovacık Belediye Meclis Üyeliği ve ilçe başkanlığı yapmıştır. Narter, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA

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