İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'ten Ovacık ilçesine giden Cumali Çetin (46) yönetimindeki 06 VAN 05 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Güneysaz köyü yakınlarında yaklaşık 5 metreden yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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