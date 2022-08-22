Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

22.08.2022 16:22
Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Ovacık ilçesine giden Cumali Çetin (46) yönetimindeki 06 VAN 05 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Güneysaz köyü yakınlarında yaklaşık 5 metreden yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Arda (15) ve Eren Çetin (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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