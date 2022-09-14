Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu yaralanan muhtar hayatını kaybetti

Karabük'ün Ovacık ilçesinde üzerine oturduğu kayanın kanala yuvarlanması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan muhtar kurtarılamadı.
Boyalı köyünde Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesinin su kanalı açma çalışmalarını izleyen köy muhtarı Yalçın Vatan (45) oturduğu kaya ile kazılan kanala yuvarlandı.
Yaralanan muhtar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vatan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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