Boyalı köyünde dün Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesinin su kanalı açma çalışmalarını izleyen köy muhtarı Vatan, oturduğu kaya ile kazılan kanala yuvarlanmıştı. Yaralanan Vatan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi - Son Dakika

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