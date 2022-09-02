Görüntülerde, ATV sürücüsünün yoldaki kasisten hızla geçmesi, aracın bir iş yerinin duvarına çarpması ve yere düşmesi ile iş yeri çalışanının sürücüye yardım için yanına gitmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika

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