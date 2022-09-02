Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı

02.09.2022 18:26
Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin bir iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin bir iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

K.Ö'nün kullandığı ATV, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde seyir halindeyken yoldaki kasise çıktıktan sonra çevredeki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arka kısmı havaya kalkan ATV'nin sürücüsü yere düştü.

Kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ATV sürücüsünün yoldaki kasisten hızla geçmesi, aracın bir iş yerinin duvarına çarpması ve yere düşmesi ile iş yeri çalışanının sürücüye yardım için yanına gitmesi yer alıyor.

YORUMLAR
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ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te ATV'nin duvara çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
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