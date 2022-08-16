Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya 14 Temmuz'da giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grubun kurtarılması çalışmasına katılan Acil Tıp Teknisyenleri Sadık Başkaya, Gülbeyaz Eroğlu, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Can Aktın ile Radyoloji Teknikeri Ayşe Günay'a Vali Fuat Gürel, teşekkür belgesi hazırlattı.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Safranbolu, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te UMKE personeline 'teşekkür belgesi' verildi - Son Dakika

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