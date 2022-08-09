Esnaf İ.Y'nin dükkanın önündeki bir direğe de "Lütfen bu cepheye levha dikmeyiniz, aksi halde yıkılacaktır" yazısı astığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Reklam tabelasını kapatacağı gerekçesiyle yönlendirme levhasının direğini kamyonetiyle yıktı - Son Dakika

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