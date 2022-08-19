Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

19.08.2022 16:00
Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Bostanbükü köyünde 2 katlı evinin çatı katındaki balkona asma yaprağı toplamak için çıkan Kamil Çıtır (66), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çıtır müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
500
Üzüm bağı toplamak için çıktığı ahşap balkon sonu oldu Üzüm bağı toplamak için çıktığı ahşap balkon sonu oldu Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:00:59. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement