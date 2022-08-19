Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Bostanbükü köyünde 2 katlı evinin çatı katındaki balkona asma yaprağı toplamak için çıkan Kamil Çıtır (66), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çıtır müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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