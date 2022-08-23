Karabük'te siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Karabük'te siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

23.08.2022 16:20

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairelerin önünden ayakkabıların çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Siteye gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Bir kişinin ayakkabıları aldığını belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının siteye girmesi, asansörü kullanarak katlara çıkması ve ayakkabıları alarak uzaklaşması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Esentepe, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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