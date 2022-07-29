Gözaltına alınışı tepki çekmişti, ailesi açılan davayla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Gözaltına alınışı tepki çekmişti, ailesi açılan davayla neye uğradığını şaşırdı

29.07.2022 18:23
Gözaltına alınışı tepki çekmişti, ailesi açılan davayla neye uğradığını şaşırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alınan 12 yaşındaki çocuğun ailesi, haklarında açılan dava ile neye uğradığını şaşırdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alınan 12 yaşındaki çocuğun ailesi, haklarında açılan dava ile neye uğradığını şaşırdı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu iddiasıyla durdurmak istedi. Bisikleti alınmaya çalışılan çocuk, kaçırılacağını zannedip korkup direnmeye başlayınca polis ekiplerince zorla yere yatırılarak gözaltına alındı. Arbede sırasında yaralanan çocuğun ailesi, hastaneden darp raporu alarak polislerden şikayetçi oldu. Yargıya intikal eden olayın ilk duruşmasında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararının verilmesi üzerine ailenin avukatı itiraz etti. Olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra polis ekipleri 'hakaret ve tehdit' ettikleri gerekçesiyle 12 yaşındaki çocuğun babası Ferhat ve amcası Tarık Akgün'den davacı oldu.

"OĞLUMUN BU YARALARI TEKRARDAN DEPREŞTİ"

Açılan dava ile neye uğradıklarını şaşıran baba Ferhat Akgün, "İki gün önce öğrendik ki polislerden biri ben ve kardeşim hakkında hakaret ve tehdit davası açmışlar. Bu olay bizi gerçekten derinden yaraladı. Sonuçlanmamış bir mahkeme varken bunu yapmaları bizi derinden yaraladı. Oğlumun bu yaraları tekrardan depreşti" dedi.

Akgün, olay günü polislerin oğlundan özür dilemelerini istediklerini belirterek, "Fakat polisler 'Bacak kadar çocuktan özür mü dileyeceğiz' diye karşılık verdiler. Daha sonra kaymakam ve vali bey evimizi ziyaret ederek özürlerini ilettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kaymakam ve vali bey bizden özür dilerken, polisin maddi çıkar gözetmesi hiç hoş değil" diye konuştu.

12 yaşındaki Miraç Akgün ise, aylar geçmesine rağmen olayın travmasını yaşamaya devam ettiğini ifade ederek, dışarı çıkarken korktuğunu, yanına yaklaşan araç gördüğünde panik yaptığını söyledi.

(Rıdvan Bostancı - İHA)

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınışı tepki çekmişti, ailesi açılan davayla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

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