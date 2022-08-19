Üzüm bağı toplamak için çıktığı ahşap balkon sonu oldu - Son Dakika
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Üzüm bağı toplamak için çıktığı ahşap balkon sonu oldu

19.08.2022 15:58
Üzüm bağı toplamak için çıktığı ahşap balkon sonu oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çatı katındaki ahşap balkonda üzüm bağı topladığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Kamil Çıtır (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çatı katındaki ahşap balkonda üzüm bağı topladığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Kamil Çıtır (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Bostanbükü Köyü Adalar Mahallesinde meydana geldi. Kamil Çıtır isimli yaşlı adam üzüm bağı toplamak için iki katlı evin çatısındaki ahşap balkona çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı adam 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sert bir şekilde düşen talihsiz adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çıtır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzüm bağı toplamak için çıktığı ahşap balkon sonu oldu - Son Dakika

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