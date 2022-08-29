Kendisine ve diğer sürücülere yol verilmediğinden yakınan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Karabük- Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde, iki şeritli yolu kapatarak ilerleyen düğün konvoyuyla karşılaşan bir sürücü, bazı araçların camından meşaleler yakılıp trafik tehlikeye sokulacak şekilde hızla şerit değiştirildiğini görünce cep telefonuyla kayıt aldı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te trafiği tehlikeye sokan düğün konvoyu kameraya yansıdı - Son Dakika

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