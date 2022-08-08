Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

08.08.2022 09:53

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde girdikleri kanyonda kaybolan 6 kişilik gruptan 4'ü kendi imkanlarıyla çıkarken, mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde girdikleri kanyonda kaybolan 6 kişilik gruptan 4'ü kendi imkanlarıyla çıkarken, mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde Yaci Kanyonu'na giren ve akşam saatlerinde dönmesi gereken 6 kişilik gruptan haber alamayan arkadaşları, durumu jandarma, UMKE ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, gece saatlerinde kanyona girdi.

Gruptaki Murat. Ö, Mustafa Ö, Erkan Haluk Y. ve Tulga Ş, kendi imkanlarıyla Konarı köyü yakınlarında kanyondan çıkmayı başardı.

Gruptan ayrıldıkları ve mahsur kaldıkları anlaşılan Ayşenur B. ile Muharrem S'nin yerini tespit eden ekipler, iki kişiye dron ile yiyecek ve içecek ulaştırdı.

Mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sürüyor İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sürüyor
Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement