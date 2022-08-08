Gruptan ayrıldıkları ve mahsur kaldıkları anlaşılan Ayşenur B. ile Muharrem S'nin yerini tespit eden ekipler, iki kişiye dron ile yiyecek ve içecek ulaştırdı.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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