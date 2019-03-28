Son Dakika Haberleri: Karabük'ün Safranbolu İlçesinde Hırsızlık Olayı

Karabük'ün Safranbolu İlçesinde Hırsızlık Olayı

56 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yukarıdana Köyü'nde hırsızlık olayı meydana geldi.

Karabük'ün Safranbolu İlçesinde Hırsızlık Olayı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yukarıdana Köyü'nde hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Yukarıdana Köyü'nde ikamet eden S.Ö isimli vatandaşın evinde meydana geldi. Hırsızlık olayını fark eden ev sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yatak odasının çekmecesinde bulunan 300 TL ile eşi F.Ö'ye ait 1 adet altın yüzük ve içerisinde çocuklarına ait kimliklerin bulunduğu cüzdanın çalındığı tespit edildi.

Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa
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