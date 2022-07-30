Kaza, Emek Mahallesi Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. E.M.K. idaresindeki 78 AJ 163 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 78 AAB 985 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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