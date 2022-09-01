Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

01.09.2022 21:08
Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.D. yönetimindeki 78 ABC 126 plakalı kamyonet, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireç Kuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada sürücü B.D. ve yanındaki S.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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