Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te otomobilin çarptığı kurye yaralandı - Son Dakika

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