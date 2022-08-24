Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

24.08.2022 22:41
Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Babasultan Kavşağında meydana geldi. E.A. (40) idaresindeki 74 AF 216 plakalı otomobil ile S.K. (55) idaresindeki 31 V 0039 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada takla atan hafif ticari araçtaki sürücü ile S.K. (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Tragger, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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