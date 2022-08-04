Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Atatürk Mahallesi Çelik Gülersoy Caddesi'nde refüjdeki demir korkuluklara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika