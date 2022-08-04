Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Atatürk Mahallesi Çelik Gülersoy Caddesi'nde refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.