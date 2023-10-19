 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilosu 250 bin liraya satılan safran, çiçek açmaya başladı - Son Dakika

Kilosu 250 bin liraya satılan safran, çiçek açmaya başladı

Son Güncelleme: 19.10.2023 15:25

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi 20 günlük gecikmenin ardından çiçek açmaya başladı. "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen ve kanser gibi birçok hastalığa iyi gelen safran, hasat işlemlerinin tamamlanmasının ardından kilosu 250 bin liraya satılacak.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenilenden 20 gün sonra çiçek açtı. 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor. Safranın kilogramı ise 250 bin TL'den satılıyor.

Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin liradan satılıyor

HASAT BU YIL KISA SÜRECEK

Kurak hava nedeniyle geç çiçek açan safranın bu yıl hasadı da geçtiğimiz yıllara göre kısa sürecek. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin liradan satılıyor

"ÇİÇEKLENME 15 KASIM'A KADAR SÜRECEK"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, gazetecilere yaptığı açıklamada iklim değişikliği nedeniyle safranın geç çiçek açtığını belirterek, "Bu demek oluyor ki işte artık 20'sine doğru başladıysa çiçeklenme Kasım'ın 15'ine kadar sürecek. Güzel dolu dolu bir safran dönemimiz olacak" dedi.

Safran Festivali'nin kente çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Ergüder, "Yani safran aldığı coğrafi işaretle hele bu seneki Avrupa işaretinden sonra gerçekten aslında bu kadar yoğun geçmeyen bir dönemi şu anda şehirde yüzde 100'e varan doluluğa getirmemizi sağladı. Biz biraz önce toplantıda da bahsettim. Geçen sene gelen bir sunucumuz için bile bir odayı bulmakta güçlük çektik. Bu da bizim safranla ilgili festivali yaparken ki baştaki hedefimizle ilgili doğru noktaya ulaştığımızı gösteriyor" diye konuştu.

Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin liradan satılıyor

"GRAM FİYATININ 250 LİRA OLACAĞINI UMUYORUZ"

İlçenin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, çiçeklenmenin artacağını aktararak, "Artık yüzlerce, binlerce çiçeği önümüzdeki günlerde tarlalarda görebileceğiz. Tamamen bu arz talep işi. Safrana talep çok var. Yani ürüne talep var. Muhtemelen yeni ürünün gram fiyatının 250 lira olacağını umuyoruz" dedi.

Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin liradan satılıyor

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GELMEK İSTEYEN MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Yılmaz, safran hasadının bu yıl geçen yıllara göre 10-15 gün daha az yapılacağını belirterek, "Büyük bir alanda 8 yıldır üretim yapıyorum. Üretim yaptığın Yukarı Çiftlik köyü bir turizm destinasyonu haline geldi. Yurt içinden çok gelen vatandaşımız var ama dünyanın çeşitli yerlerinden gelmek isteyen misafirlerimiz var" şeklinde konuştu.

Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin liradan satılıyor

DOKTORLUĞU BIRAKIP SAFRAN EKİMİNE BAŞLADI

Antalya'da doktorluğu bırakarak Safranbolu'ya yerleşip 3 dönümlük alanda safran yetiştirmeye başlayan Nail Eren, "Arkadaşlarla birlikte burada safran ektik. Başlangıç olarak 3 dönümlük arazide yaptık. Amacımız safranı çoğaltarak daha büyük arazilerde üretimini yapmak" dedi.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Turizm, Sağlık, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kilosu 250 bin liraya satılan safran, çiçek açmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Rishi Sunak ile basın toplantısı düzenleyen Netanyahu'dan Türkiye çıkışı: Normalleşme adımları atmıştık
15:37 Filistin'e destek veren Benzema, Fransa'da vatandaşlıktan çıkarılmak isteniyor
15:27 ''İsrail'in yanındayım'' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu, takipçileri inanmadı
15:15 Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için talepte bulundu
14:54 Kilosu 250 bin liraya satılan safran, çiçek açmaya başladı
14:49 Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçeği çocukluk arkadaşı anlattı
14:49 Merkez Bankası rezervleri 1,6 milyar dolar arttı
14:39 İran "Zaman doldu" paylaşımı yaptı, İsrail tarafı resti çekti: Gel gel
14:38 İsrail, hastane yakınındaki sivillere saldırdı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
14:36 Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 16:06:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kilosu 250 bin liraya satılan safran, çiçek açmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement