"Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" diyen Şam yönetiminin iki önemli şartı var

Yaralananın olmadığı kaza anı, bir otomobilde bulunan ve seyahatlerini görüntüleyen yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Karabük'te hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması kamerada - Son Dakika

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