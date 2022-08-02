Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat çerçevesinde yapılan incelemelerde A.Ş. isimli şahsın Safranbolu ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Evlerde ve araçta yapılan aramalarda 3'er adet yivli uzun namlulu tüfek, yivsiz uzun namlulu tüfek, 1'er adet el yapımı toplu tabanca ve 426 adet mermi ele geçirildi.

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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