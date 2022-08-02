Karabük'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Karabük'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

02.08.2022 19:58
Karabük'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat çerçevesinde yapılan incelemelerde A.Ş. isimli şahsın Safranbolu ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Evlerde ve araçta yapılan aramalarda 3'er adet yivli uzun namlulu tüfek, yivsiz uzun namlulu tüfek, 1'er adet el yapımı toplu tabanca ve 426 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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