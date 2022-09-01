Bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

01.09.2022 16:33
Bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu-Karabük karayolu Kireç Kuyu mevkiinde meydana geldi. Berkay D. yönetimindeki 78 ABC 126 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sonra durabilen kamyonetteki sürücü ile yolcu olarak bulunan Samet D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den Ev Ziyaretleri Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den Ev Ziyaretleri Safranbolu'da turizm hedefine bu yıl yaklaşıldı Safranbolu'da turizm hedefine bu yıl yaklaşıldı
Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement