Kaza Kıranköy Çelik Gülersoy Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu demir korkuluğa çarptı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan kurtarırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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