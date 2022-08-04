Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

04.08.2022 14:54
Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin demir korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin demir korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Kıranköy Çelik Gülersoy Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu demir korkuluğa çarptı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan kurtarırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

YORUMLAR
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Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor
Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin korkuluklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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