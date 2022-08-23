İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, maniye domatesinin, dolgun yapısı, ince kabuğu, bol sulu olması ve güzel tadıyla Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Safranbolu'nun coğrafi işaretli domatesi 'maniye'nin hasadı başladı - Son Dakika

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