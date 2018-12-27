Karabük'ün Yeni Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Oldu
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni Karabük Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Sırrı Tuğ oldu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni Karabük
Emniyet Müdürü, Polis
Başmüfettişi Sırrı Tuğ oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünde 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 ve 55 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince; bazı illerin emniyet müdürü değiştirildi.
Buna göre, görevinden alınan Mehmet Emin Akay'ın yerine Karabük Emniyet Müdürlüğü
görevine Polis Başmüfettişi Sırrı Tuğ getirildi. Önümüzdeki günlerde yeni emniyet müdürü Tuğ'un Karabük'e gelerek görevini devralacağı belirtildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:13 Kaynak: İHA
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