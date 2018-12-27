Son Dakika Haberleri: Karabük'ün Yeni Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Oldu

Karabük'ün Yeni Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Oldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni Karabük Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Sırrı Tuğ oldu.

Karabük'ün Yeni Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Oldu, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni Karabük Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Sırrı Tuğ oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 ve 55 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince; bazı illerin emniyet müdürü değiştirildi.

Buna göre, görevinden alınan Mehmet Emin Akay'ın yerine Karabük Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Sırrı Tuğ getirildi. Önümüzdeki günlerde yeni emniyet müdürü Tuğ'un Karabük'e gelerek görevini devralacağı belirtildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:13 Kaynak: İHA

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