Karabük'te selde zarar gören alanlarda çalışmalar sürüyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem beraberinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahri Kara ile Şeker Kanyonu ve Yazıköy-İncebacaklar köy yolunda devam eden iyileştirme çalışmalarını inceledi.

İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan Erdem, yaşanılan afet sonrasında Şeker Kanyonu'nda yıkılan köprünün yerini alacak şekilde Yenice'yi temsil edecek yeni köprünün inşasına başlanıldığını, en kısa zamanda çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı da yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Selde zarar gören yollardan biri olan Menderes Mahallesi Aşağıköy ana yolunu yenilediklerini belirten Çaylı, "Bu güzergahta ekiplerimiz selden zarar gören kilitli parke taşı sökümüne devam ediyor. Söküm işleminin ardından Menderes Mahallesi Aşağıköy yolunu yenileyerek yeniden kilitli parke döşeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ise sel sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Selin ardından teyakkuzda geçen ekiplerin hayatın normal akışına dönmesi için aralıksız çalışmaya devam ettiğini aktaran Bayraktaroğlu, "Sel afetinin ardından şu an bölgemizde 55'i piyasadan 44'ü kurumumuza ait 99 iş makinesi ormanlarımızda görev yapmaktadır. Orman köylülerimizin yol ve ulaşım sorunlarını da çözüyoruz." açıklamasında bulundu.