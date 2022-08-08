Karabük'te selden zarar gören 8 binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
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Karabük'te selden zarar gören 8 binanın yıkımına başlandı

08.08.2022 16:11
Karabük'te selden zarar gören 8 binanın yıkımına başlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin hasar verdiği 8 bina yıkılmaya başlandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin hasar verdiği 8 bina yıkılmaya başlandı.

Tır köyünde ev sahiplerinden onay alınması sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında riskli bulunan 12 binanın yıkılmasına karar verildi.

Kaymakamlık tarafından 4 binanın yıkılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kalan 8 binanın yıkımı için ihaleye gidildi.

İhaleyi alan firma, binaların yıkımına başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, sel afetinden en fazla etkilenen Tır köyünde bazı ev, köprü ve yolların hasar gördüğünü söyledi.

Bu köyde yaraların hızla sarıldığını, içme suyu ve ulaşım sorununun giderildiğini ifade eden Gürel, hasarlı evlerin yıkıldığını, riskli evlerin yıkılmaya başlandığını ve yerlerine yenilerinin yapılacağını kaydetti.

YORUMLAR
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Yenice'de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı Yenice'de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı Altınöz: 'Milletle iç içe bir siyaset yapıyoruz' Altınöz: 'Milletle iç içe bir siyaset yapıyoruz'
Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te selden zarar gören 8 binanın yıkımına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te selden zarar gören 8 binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
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