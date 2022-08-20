Karabük'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Karabük'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

20.08.2022 18:02
Karabük'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

78 YA 523 plakalı motosikletini Rauf Koymatcık Caddesi'nde bir binanın önüne park eden Sezgin A, sabah aracının yerinde olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, binanın güvenlik kamerasını izledi.

Bir kişinin motosikleti aldığını belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, iki kişinin etrafı gözlediği, ardından bir diğer kişinin motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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