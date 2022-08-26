Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

26.08.2022 22:26
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yenice- Zonguldak karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. S.K. idaresindeki 34 EY 1157 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi'nden çıkış yapan N.Ç. idaresindeki 78 BJ 634 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada N.Ç. ile D.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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