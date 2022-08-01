Yenice'de patpat ormanlık alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenice'de patpat ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

01.08.2022 20:06
Yenice'de patpat ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan patpat diye tabir edilen tarım aracının ormanlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan patpat diye tabir edilen tarım aracının ormanlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Satuk köyü Kalemkışla mevkiinde meydana geldi. Zeki Dereli idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada Zeki Dereli ve eşi Fatma Dereli yaralanırken, olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan karı koca ekiplerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatma Dereli Yenice Devlet Hastanesi'ne, Zeki Dereli ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te ziyaretlerde bulundu Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te ziyaretlerde bulundu Bartın Valisi Arslan'dan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret Bartın Valisi Arslan'dan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret
Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenice'de patpat ormanlık alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 20:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yenice'de patpat ormanlık alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement