Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

30.08.2022 15:46
Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

T.G.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Balıkısık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki E.G.C, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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