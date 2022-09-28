Karabük'te taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli gazinoda yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli gazinoda yakalandı

28.09.2022 17:50
Karabük'te taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli gazinoda yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde taksi şoförünün parasını gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli, gazinoda eğlenirken yakalandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde taksi şoförünün parasını gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli, gazinoda eğlenirken yakalandı.

Soğuksu Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı taksiye binen Y.D. ve Ç.U, Yenice ilçesine gitti.

Bir gazinonun önüne gelen şüpheliler, silah zoruyla taksi şoförünün parasını gabsbetti.

Daha sonra taksi şoförünün ihbarı üzerine şüpheliler, polis ekiplerince gazinoda eğlenirken yakalandı.

Hesap ödemedikleri için gazinoda darbedildiklerini iddia eden şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli gazinoda yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli gazinoda yakalandı - Son Dakika
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