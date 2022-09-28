Hesap ödemedikleri için gazinoda darbedildiklerini iddia eden şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli gazinoda yakalandı - Son Dakika

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