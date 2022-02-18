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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

18.02.2022 18:46
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Karadeniz, İstanbul, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
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