Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

09.03.2022 11:27

Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi,

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Kayak Merkezi, Karadeniz, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika


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