Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

KARABÜK Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra indiği yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Şiddetini giderek artıran kar yağışıyla Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ve Eğriova Göletiyle entegre edilen kayak merkezinde bu yılki karın yerde kalma süresinin uzun olması da kış turizmi açısından umut veriyor.

Öte yandan kar yağışı Safranbolu merkezde de etkili olmaya başladı.